رامي ربيعة: لا نتحلى بالثقة الزائدة قبل مواجهة ميدياما.. وهدفنا الثلاث نقاط

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أحمد جودة - القاهرة - صرح رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الفريق جاهز لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات رامي ربيعة عن مواجهة ميدياما

وأضاف ربيعة خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «عندما نخوض أي مباراة نبحث عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام ميدياما».

وشدد لاعب الأهلي على أنه لا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة للاعبين قبل مواجهة فريق ميدياما، وأنهم سيتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير.