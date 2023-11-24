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أحمد جودة - القاهرة -

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي ميدياما الغاني في اللقاء الذي سيجمعهما غدًا السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب "السلام" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي وميدياما بعد غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الأهلي ضد نادي ميدياما مساء غد السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD.