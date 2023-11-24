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أحمد جودة - القاهرة - صعود دلفى وغزل المحلةوالمصرية للاتصالات للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالدور التمهيدي الثاني عن التالي …



- فوز فريق مكادى على فريق أسوان بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف في الشوط الأول وضاف باتريك ادو الهدف الثاني في الشوط الثاني

- فوز فريق المصرية للاتصالات على اسكو برباعية مقابل هدف سجلها حمدي موسى وحسام احمد ومروان شاهين وبندق للاتصالات وسجل هدف اسكو من ركلة جزاء.



- فوز فريق غزل المحلة على فريق سبورتنج كاسل برباعية مقابل هدفين بركلا ت الجزاء الترجيح تقدم سبورتنج بهدف دون رد سجله احمد فوزي وتعادل محمد ابو الحمد للمحلة في الشوط الثاني.



- فوز فريق طنطا على فريق سمنود الرياضى برباعية مقابل ثلاثة انتهى الشوط الأول بهدفين لكلا منهما سجلهما محمد شيكا واخمد السيد لطنطا واحمد عابدين ونادر الغريب لسمنود.

وفي الشوط الثاني سجل محمد شيكا وكريم اسامه لطنطا ونادر الغريب لسمنود.



- فوز فريق جمهورية شبين على فريق شباب بسيون بهدف دون رد سجله حمودي شتا في الشوط الثاني .



- فوز فريق دكرنس على فريق بنى عبيد بهدفين مقابل هدف تقدم بنى عبيد بهدف احمد يوسف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وإدرك جيروم فيليب الهدف الأةل لفريق دكرنس واضاف أحمد الدماطى الهدف الثاني.



- فوز فريق بروكسي على فريق اسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم اسكندرية للبترول وتعادل ادهم احمد لبروكسى واضاف احمد فهمي الهدف الثاني لبروكسى في الشوط الثاني.



- فوز فريق دلفى على فريق حرس الحدود بهدف دون رد سجله عبد الله لالامن الشوط الأول.



- فوز فريق ابو قير للاسمده على فريق الحمام برباعية مقابل ثلاثة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله تقدم الحمام بهدف محمد صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 3 من الشوط الثاني وإدراك محمود اجوجو هدف ابو قير للاسمده في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.



- فوز فريق لافيينا على فريق نجوم مصر برباعية مقابل ثلاثة بعد التعادل بهدف لمثله تقدم نجوم مصر بهدف ايمانويل في الدقيقة 34 من الشوط الأول وتعادل هشام نيمار هدف لافيينا في الشوط الثاني.



- فوز فريق بترول اسيوط على شباب مغاغه بهدفين نظيفين.



-- فوز فريق النجوم على فريق المرج بخماسية مقابل اربعه بعد تعادله بهدف لمثله

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