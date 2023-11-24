عاجل.. تصريحات نارية من محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد صلاح، الجناح المصري في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مقابلة مطولة مع موقع النادي الرسمي قبل المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي.

تصريحات قوية من محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر سيتي

تحدث صلاح عن دوره القيادي في الفريق، وعن المنافسة مع مانشستر سيتي، وكيف يساهم في دعم زملائه في الهجوم.

ستقام المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي غدًا السبت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

حول المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي، قال صلاح: "إنها تجعلنا فريقًا أفضل وتجعلنا لاعبين أفضل، وأنا متأكد من أنها تجعل المدرب أفضل أيضًا".

أضاف: "عندما تعلم دائمًا أن هناك منافسًا يتوقع الفوز وآخر يتوقع الخسارة، فإنك تبذل جهدًا إضافيًا، إنها تجعلنا فريقًا ولاعبين أفضل".

وحول دوره القيادي في ليفربول، قال صلاح: "شعرنا، أنا وفيرجيل فان دايك والآخرين، بأننا بحاجة إلى التحرك قدمًا ومحاولة التعامل مع كل شيء، نحن نحاول دائمًا مساعدة زملائنا".

وأكمل: "أردنا جعل الجميع يشعر بأنهم في منزلهم ويتمتعون بمجموعة جيدة، والمجموعة رائعة، اللاعبون لطفاء ولديهم شخصيات جيدة".

وختم صلاح حديثه: "إنهم يريدون فقط العمل الجاد وتحقيق الأشياء، ونحن نحاول مساعدتهم، إنهم بحاجة إلى مساعدة أنفسهم وأنا متأكد من أنهم يشاهدونا ويحاولون التعلم".