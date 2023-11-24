نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتحدث عن علاقته مع نونيز بعد رحيل فيرمينو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن علاقته مع داروين نونيز وذلك بعد رحيل الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن صفوف الريدز.

تصريحات محمد صلاح عن نونيز

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر الحساب الرسمي لنادي ليفربول:"أعتقد أنه راي أنني دائما انظر له عندما أرغب في الحصول على الكرة وأحاول فقط أن اساعده دائما، وأن اعطيه الكرة".

وأضاف محمد صلاح:"دائما ما يبذل قصاري جهده من أجل أن يوصل لي الكرة أعتقد أن كلانا سريع ونمتلك السرعه الكافية لتسجيل الأهداف".

وواصل صلاح تصريحاته:"عندما نلعب مع كودي جاكبو في تلك المركز فإنه رجل رائع للغاية، إذا فهمت طريقة لعبته فإنك ستقدم أفضل أداء لك معه".