نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في موقف هالاند من المشاركة أمام ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث ايرلينج هالاند القلق لمدربه بيب جوارديولا وجماهير مانشستر سيتي بعد إصابته في الكاحل خلال مباراة النرويج مع جزر فارو الودية.

وغاب اللاعب عن لقاء المنتخب لمواجهة اسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

هل يشارك هالاند أمام ليفربول؟

وشارك هالاند في التدريبات الجماعية الأخيرة لمانشستر سيتي سيتي استعدادًا لمواجهة ليفربول غدًا السبت في إطار منافسات الجولة ال13 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وأثارت إصابة المهاجم النرويجي القلق في مانشستر سيتي، وذلك قبل اللقاء الهام الذي يجمع بين السيتيزن وليفربول في قمة الدوري الانجليزي.

وتحدث جوارديولا عن موقف اللاعب من المشاركة غدًا في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي انعقد اليوم الجمعة:" لقد تدرب أمس مع وجود بعض الازعاجات، اليوم نحن في التدريب الاخير، ونأمل أن يلعب دورًا".

واضاف:" لدينا بعض المشاكل مثل العديد من الأندية، سنرى في جلستنا التدريبية اليوم سيشارك أم لا، سأعرف بالتأكيد من هو المتاح قبل المباراة ".

ولعب هالاند هذا الموسم 18 مباراة مع مانشستر سيتي، نجح خلالهما في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 4 آخرين.