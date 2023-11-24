نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تصريحات قوية من كولر ومحمد صلاح يتوعد مانشستر سيتي وسيد عبد الحفيظ يرد على عودته للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

تصريحات قوية من كولر

شدد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أتمنى أن يكون الفريق في كامل تركيزه غدا أمام ميدياما، وأن يكون لدى اللاعبين الرغبة في اللعب الهجومي، مع التركيز في الدفاع والذي لا يقل أهمية عن الشق الهجومي خلال المباراة».

وأشار كولر إلى أنه تحدث مع لاعبيه على أهمية الدخول في دور المجموعات بكل جدية، مع الوضع في الاعتبار أن هناك طرفا آخر وهو الفريق الغاني الذي يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

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محمد صلاح يتوعد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أجرى محمد صلاح، الجناح المصري في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مقابلة مطولة مع موقع النادي الرسمي قبل المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي.

تحدث صلاح عن دوره القيادي في الفريق، وعن المنافسة مع مانشستر سيتي، وكيف يساهم في دعم زملائه في الهجوم.

ستقام المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي غدًا السبت في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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أول رسالة من سيد عبد الحفيظ إلى خالد بيبو بعد رحيله من الأهلي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، الشكر لخالد بيبو الذي تولى المنصب بدلًا منه داخل الأحمر، لما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيرًا أنه يمتلك خبرات ستظهر مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وتولى خالد بيبو منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، بدلًا من سيد عبد الحفيظ عقب اعلان رحيله عن الأحمر.

وقدم سيد عبد الحفيظ الدعم الكامل لخالد بيبو، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، لما يظهره مع الفريق خلال فترة توليه منصب مدير الكرة، مشيرًا أنه لا يمكن الحكم عليه من خلال مباراة واحدة أو بطولة، وهذا يحتاج إلى وقت لكي يثبت ذاته ويقدم ما يمتلكه.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي ميدياما الغاني في اللقاء الذي سيجمعهما غدًا السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب "السلام" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي وميدياما بعد غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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تطورات جديدة في موقف هالاند من المشاركة أمام ليفربول



بث ايرلينج هالاند القلق لمدربه بيب جوارديولا وجماهير مانشستر سيتي بعد إصابته في الكاحل خلال مباراة النرويج مع جزر فارو الودية.

وغاب اللاعب عن لقاء المنتخب لمواجهة اسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.