التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام أندية غانا قبل مواجهة ميدياما (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 – 2024، بمواجهة نظيره ميدياما الغاني في أولى جولات البطولة.

وستقام مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني غدًا السبت، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد "السلام" في الجولة الأولى من دور المجموعات الأفريقي.

ويتطلع النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لتحقيق الانتصار في مباراة الغد، والمنافسة مبكرًا على صدارة المجموعة، وذلك من التأهل ومواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية غانا

تعد هذه المواجهة الأولى لـ الأهلي ضد فريق ميدياما الغاني، حيث لم يسبق للفريقين أن تقابل في أي مباراة رسمية بالبطولات الأفريقية المختلفة على مدار تاريخهما.

بينما تقابل الأهلي مع أندية غانا، في 16 مباراة رسمية ضمن البطولات الأفريقية، حقق 6 انتصارات، وخسر 5 مباريات، فيما حسم التعادل 5 مباريات بينهم.

سجل لاعبو النادي الأهلي 21 هدفًا، في شباك الأندية الغانية، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا.

أول مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت ضد فريق هارتس أوف أوك عام 1977 في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز الأحمر بهدف "مصطفى يونس".

بينما آخر مواجهة للأهلي ضد أندية غانا كانت في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012، ضد فريق تشيلسي الغاني وانتهت بالتعادل 1-1.