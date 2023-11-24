نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة أبو سليم.. الزمالك ضد أندية ليبيا "لا غالب ولا مغلوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية 2023 – 2024.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع أندية (ساجرادا اسبيرانسا – أبو سليم الليبي – أكاديمية سوار الغيني).

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، في أولى جولات مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين الزمالك ونادي أبو سليم الليبي حيث لم يلتقي الفريقين من قبل في أي بطولة أفريقية.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية ليبيا

الزمالك تقابل مع أندية ليبيا في 4 مباريات سابقة ببطولات إفريقيا جاءت جميعًا ضد أهلي طرابلس، حقق الفارس الأبيض انتصارًا وحيدًا، وخسر مثلها، فيما حسم التعادل مباراتين بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 6 أهداف في مرمى أهلي طرابلس، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف.

أول مواجهة جمعت الزمالك مع أهلي طرابلس كانت في كأس الكؤوس الأفريقية عام 1976، وفاز الأبيض 3 – 0، فيما خسر في مباراة الإياب بنتيجة 2-1.

تكررت المواجهة بين الزمالك وأهلي طرابلس عام 2017 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب، فيما تعادل الفريقين 2-2 في الإياب.