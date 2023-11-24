مران الزمالك| محاضرة فنية تجمع معتمد جمال باللاعبين.. وفقرة خططية خاصة للفريق

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.



و استمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وأدى خلالها اللاعبون الإطالات بجانب تدريبات خاصة بالعضلات، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.



وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة لعدة دقائق، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني، وتم تخفيف الحمل البدني في مران اليوم في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



-جلسة تجمع معتمد جمال بجهازه المعاون



عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.



وتحدث معتمد جمال مع أحمد مجدي المدرب المساعد، حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للقاء بطل ليبيا.

و أطمأن معتمد جمال من علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، على سير البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع للاعبين وجاهزيتهم للمباراة المقبلة بالشكل الأمثل.



-محاضرة فنية تجمع معتمد جمال باللاعبين



ألقى معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية سريعة على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على هامش المران الذي أقيم اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



و شرح معتمد جمال للاعبين بعض النقاط الفنية والخططية الخاصة بخطة اللعب، بالإضافة إلى الأدوار التكتيكية للبعض داخل أرضية الملعب، استعدادًا للمواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي.



وطالب معتمد جمال اللاعبين بتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة بكل دقة، في ظل أهمية المباراة المقبلة للفريق في بداية مشوار دور المجموعات للبطولة الأفريقية.



-فقرة خططية خاصة بمران الزمالك



أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على بعض الجوانب الفنية منها التمرير السريع بين الخطوط، بالإضافة إلى العديد من الأفكار التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تنفيذها في المباراة المقبلة.



وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل أثناء أداء هذه الفقرة وتصحيح كل الأمور.



موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية



ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

