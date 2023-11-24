نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في مصر.. كامل أبو علي يفتتح ملاعب "بيكل بول" بالغردقة تشجعيا للسياحة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، افتتاح لأول مرة في مصر، ملاعب بيكل بول Pickleball، التي أصبحت ترند عالمي يبحث عنها الرياضيين حول العالم.

وجاء ذلك الافتتاح وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الاهتمام بالرياضة السياحية، والسعي لتطوير آليات وأساليب جديد لتنشيط السياحة وجعل مصر وجهه سياحية مميزة يتهافت عليها السياح من جميع أنحاء العالم، وذيادة العملة الأجنبية.



حيث تقع ملاعب بيكل بول Pickleball، داخل منتجع الباتروس اكوا فيستا، المملوك لرجل الأعمال كامل أبو علي، وتم افتتاحها بالتعاون مع الشريك السويدي وهو من الشركات الكبرى المتخصصة في السياحة الرياضية، والتي تتميز بإقامة معسكرات وأنشطة رياضية على مستوى العالم، وتعمل في السوق السويدي والفلندي، حيث تم افتتاح المنتجع في عام 2018، واليوم نحتفل بمرور 5 سنوات على انشائه بالتعاون مع الشريك الأجنبي، فالمنتجع يتميز أنه ولد قويا منذ البداية، ويعتمد بشكل كبير على الموسم الشتوي الذي يستهدف فيه دول الاسكندنافية وهي فلندا والسويد، نظرا لأن تلك الدول تشتاق لشمس بالنظر لجو مصر المتميز، تعتبر مصر وجهه سياحية متميزة لهم.

ولعبة بيكل بول، هي واحدة من الرياضات الممتعة التي تجمع بين العديد من عناصر رياضة التنس وكرة الريشة وتنس الطاولة، ويمكن ممارستها عن طريق منافسات الفردي أو الزوجي أو الزوجي المختلط، ويستخدم اللاعبون مضارب صلبة أكبر بقليل من مضارب تنس الطاولة، كما أن الكرة تحتوي 26-40 ثقبًا مستديرًا، حيث يشبه ملعب البيكل بول ملعب كرة الريشة، وله شبكة مشابهة لتلك المستخدمة في التنس الأرضي، وهذه الرياضة ليست صعبة، نظرا لقدرة جميع الأعمار على ممارستها، وسهولة قوانينها، ويمكن لعبها على أرضية صالة الألعاب الرياضية أو سطح ملعب التنس الصغير أو أي سطح يسمح بالكرة الصغيرة ترتد بشكل صحيح.

وتشتهر لعبة “Pickleball” بأنها من الألعاب المناسبة لجميع الفئات العمرية سواء حتى إذا كنت لا تملك أي خبرة رياضية أو كنت رياضيًا ماهرًا، فإن منحنى تعلم هذه الرياضة منخفض بشكل لا يصدق – نحو 10 دقائق لتعلمها بإتقان، ونظرًا لأن الكرة مصممة بثقوب، فإنها تتحرك بوتيرة أبطأ من كرة التنس مما يجعلها أكثر سهولة بالنسبة للمبتدئين.