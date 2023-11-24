نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. يورجن كلوب يتفوق على جوارديولا ومانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يتجدد الصدام بين يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وذلك في المواجهة المنتظرة بين الفريقين في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2023 – 2024.

وستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، غدًا السبت، على ملعب "الاتحاد" في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني.

كلوب يتفوق على جوارديولا قبل قمة ليفربول والسيتي

يتسلح يورجن كلوب بتفوقه التاريخي على بيب جوارديولا قبل مباراة السبت بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وتقابل المدربين في 28 مباراة عبر تاريخهما، حقق جوارديولا 11 انتصارًا، فيما فاز المدرب الألماني في 12 مباراة، بينما حسم التعادل 5 مباريات بينهما.

بينما تقابل جوارديولا مع فريق ليفربول في 20 مباراة، حقق المدرب الإسباني 7 انتصارات، وخسر 8 مباريات، ووقع في فخ التعادل في 5 لقاءات بينهما.

فيما خاض المدرب الألماني يورجن كلوب في 25 مباراة ضد مانشستر سيتي، خلال مسيرته التدريبية، حقق مدرب الريدز 11 انتصارًا، فيما خسر 8 مباريات، وتعادل في 6 مباريات.