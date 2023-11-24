نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الذي تغير في محمد صلاح؟.. يورجن كلوب يكشف سبب تطور الفرعون المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إعجابه الشديد بمحمد صلاح جناح الفريق وسر التفاهم بينه وبين داروين نونيز.

تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة مانشستر سيتي

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي عن مستوى محمد صلاح:" بإمكانه التحسن بالطبع، لكن هذا يعتمد على التفاصيل الصغيرة في المباريات".

واضاف:" لماذا يكون أول من يأتي إلى التدريبات كل صباح والاخير الذي يرحل، إذا كان لا يريد التحسن؟، الأمر يتعلق باكتساب تلك الخبرة على مرة السنين ليعرف اكثر عن كرة القدم".

وتابع:" إنه لاعب مختلف تماما عن الذي وصل إلى هنا، كان جيدًا حقا في ذلك الوقت، ولهذا السبب وقعنا معه، الان يتمتع بخبرة في التعامل مع المواقف المختلفة، إنه مختلف تماما، إنه جيد مع زملائه ويتطلع لاعبي الهجوم إليه وهو يدعمهم".

وواصل:" في البداية كان على صلاح أن يهتم أكثر بنفسه وان يجد طريقه لإثارة إعجابي وربما إثبات خطأ بعض الاشخاص، لقد اكتمل الأمر الآن، استمرار هذه الرغبة في التسجيل، اتمنى أن يستمر ذلك لفترة طويلة".

واضاف:" لا يمكنك أن أصبح لاعبًا في ليفربول إذا لم تكن ذكيًا حقا في كرة القدم، ماذا ستفعل إذا ركضت بسرعة 900 ميل في الساعة ونظرت وتفكر في من لديه نفس السرعة ويكون في الموقع الصحيح، ومن المحتمل أن يكون ذلك صلاح ".

واستمر:" اللاعبون الآخرون سريعون أيضا، ولكن هذا هو السبب الذي يجعل نوينز وصلاح يبحثان عن بعضهما البعض، لا يعني ذلك أنهم يستبعدون الآخرين، إنهما مجرد طريقة مختلفة للعب ".

واختتم:" كيف يدعم صلاح اللاعبين ؟ جاء داروين إلى هنا بتوقعات كبيرة وربما فهم صلاح الموقف على الأرجح بشكل أفضل ورأي إمكانياته واراد مساعدته دون إجراء محادثات طويلة بسبب بعض المشكلات اللغوية، كان ذلك بالتأكيد بداية لشراكة مميزة جدا".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي غدًا السبت في قمة الجولة ال13 من مسابقة الدوري الانجليزي لموسم 2023-2024.