نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الرحيل للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقارير صحيفة بانجلترا عن وجود اهتمام كبير من أحد أندية الدوري السعودي، بضم مدافع مانشستر يونايتد رافائيل فاران.

فاران يمتلك عدد من العروض السعودية

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن " البريطانية، وما نقلته عن موقع "bernabeudigital" الإسباني، فإن فاران سيترك مانشستر يونايتد لكنه لن يذهب إلى اي مكان في الميركاتو الشتوي.

واضافت الصحيفة أن اللاعب سوف يتمتع بالمزيد من العروض من الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي للعام المقبل.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية في الأيام الماضية أن نادي بايرن ميونيخ مهتم بضم فاران وان إدارة البافاري تسعى لخطف اللاعب من الاغراءت السعودية.



ورفض مانشستر يونايتد عروضًا في الميركاتو الماضي لضم فاران، ولكن أعاد النادي النظر في الموقف الآن بعد تراجع أداء اللاعب مع الفريق.

