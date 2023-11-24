الرياضة

حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. الأهلي يحسم صفقة الموسم و3 خيارات للمهاجم.. الزمالك بين الأزمات والصفقات وسيد عبد الحفيظ يوجه رسالة خاصة لـ بيبو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأسبوع الرياضي 7X7.. يحسم صفقة الموسم و3 خيارات للمهاجم.. الزمالك بين الأزمات والصفقات وسيد عبد الحفيظ يوجه رسالة خاصة لـ بيبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "7X7" أهم أخبار الأسبوع الرياضي، جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار الأسبوع وأبرز الأحداث في السطور التالية:

يوم السبت

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الأهلي

يوم الأحد

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الأهلي

يوم الاثنين

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شيكابالا

يوم الثلاثاء

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مارسيل كولر

يوم الأربعاء

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محمد شبانة

يوم الخميس

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الزمالك

يوم الجمعة

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سيد عبد الحفيظ

إلى اللقاء في أسبوع رياضي جديد، مع دوت الخليج الرياضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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