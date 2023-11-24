نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية الشوط الأول.. التعادل السلبي يحكم بين بيراميدز ومازيمبي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بين بيراميدز ومازيمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت المباراة قد انطلقت صافرتها في تمام السادسة مساء، على ملعب الدفاع الجوي.

أداء باهت لأصحاب القمصان السماوية

ظهر صاحب الأرض بأداء باهت، أمام الفريق الكونغولي، على عكس المتوقع منه، في بداية المشاركة الأفريقية.

ويشارك بيراميدز للمرة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، بعد تواجده في المركز الثاني، الموسم الماضي.

ويتواجد بيراميدز في مجموعة تضم مازيمبي الكونغولي، نواذيبو الموريتاني، صن داونر الجنوب افريقي.