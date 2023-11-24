نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتحاد جدة مع الإتفاق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الاتفاق.

الاتحاد يتعادل مع الاتفاق

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل فريق.

هدفا المباراة سجلهما فاينالدوم للاتفاق في الدقيقة 41 قبل أن يتعادل حمد الله لصالح العميد في الدقيقة 54.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد العميد عند النقطة رقم 25 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الرياض عند النقطة رقم 23 في المركز السادس.