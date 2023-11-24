بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الأخدود مساء اليوم الجمعة 24 نوفمبر في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الأخدود في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمي: راغد النجار

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد آل فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس

في خط الوسط: سامي النجعي، سيكو فوفانا، أوتافيو دا سيلفا

في خط الهجوم: تاليسكا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو

تذاع أحداث مباراة النصر ضد الأخدود عبر قناة SSC 1 السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نادي يأتي نادي الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.