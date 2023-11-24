الأهلي يسابق الزمن ويسعى لتجديد عقد مدافعه

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسابقة الزمن وتجديد عقد مدافعه لما يقدمه من خبرات مع الأحمر، للإستفادة من خبراته خلال الفترة القادمة وتقديم موسم مميز.

الأهلي يستعد لتجديد عقده مع محمد عبدالمنعم

وتسارع إدارة المارد الأحمر في تجديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، ليتمكن كولر المدير الفني للفريق من الإستفادة من خبرات اللاعب خلال الفترة القادمة في أرضية الملعب.



وتعقد إدارة النادي الأهلي جلسة خاصة مع مدافع الفريق، لتجديد عقده لفترة جديدة، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار.



وجاءت رغبة المارد الأحمر في تجديد عقد عبد المنعم، للحفاظ على اللاعب، حيث أن عدم تجديد عقده حتى الأن سيزيد رغبته في الرحيل، وخوض تجربة الإحتراف، إذا لم يوقع خلال الفترة القادمة.