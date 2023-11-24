نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادل الاتحاد أمام الاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادل الاتحاد أمام الاتفاق بنتيجة 1-1 مساء اليوم السبت في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

سجل جورجينيو فينالدوم أول أهداف اللقاء لصالح الاتفاق في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، وتعادل عبد الرازق حمد الله لصالح فريقه الاتحاد في الدقيقة 53.

ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادل الاتحاد أمام الاتفاق

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، ويأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

1-الهلال: 35 نقطة.

2- النصر: 31 نقطة.

3- الأهلي: 26 نقطة.

4- التعاون: 26 نقطة.

5- الاتحاد: 25 نقطة.

6- الفتح: 24 نقطة.

7- الاتفاق: 22 نقطة.

8- الفيحاء: 16 نقطة.

9- الوحدة: 16 نقطة.

10- ضمك: 15 نقطة.

11- الشباب: 15 نقطة.

12- الخليج: 13 نقطة.

13- أبها: 13 نقطة.

14- الرياض: 13 نقطة.

15- الطائي: 11 نقطة.

16- الأخدود: 10 نقاط.

17- الرائد: 9 نقاط.

18- الحزم: 7 نقاط.