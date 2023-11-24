نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.. غيابات بالجملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام مضيفه رايو فاليكانو ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

وعاد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج لقائمة برشلونة مجددًا بعدما تعافى من الإصابة، فيما تغيب حارس المرمى الألماني تير شتيجن للإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - ماركوس ألونسو - روميو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - فيرمين - أليكس جاريدو - أوناي - أرون.