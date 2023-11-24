"يا أهلا بالسبت الممتاز" 7 أشياء ربما غابت عنك خلال فترة التوقف الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - "يا أهلا بالسبت الممتاز" قبل العودة إلى الدوريات الأوروبية خاصة مع مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بين الإصدقاء الأعداء بيب جوارديولا ويورجن كلوب.

يلقى "دوت الخليج الرياضي" نظرة على ما حدث خلال فترة التوقف الدولي ويستعرض 7 أشياء ربما غابت عنك كالتالي:

"تاريخي" ثم حظ سيء

زاير إيمري لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، الذي أذهل الجماهير بنضجه الذي تجاوز سنواته، خاض أول مباراة دولية له ضد جبل طارق ليصبح بعد ذلك أصغر لاعب يمثل منتخب فرنسا منذ موريس جاستيجر في عام 1914، وثالث أصغر لاعب على الإطلاق.

ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى يتمكن من هز الشباك، فبعد أن سجل في مرمى جيل، أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ فرنسا، لكنه أصيب وخرج من المباراة.

لوكاكو بوجه آخر

2- يعد لوكاكو هو الهداف التاريخي لبلجيكا، لينجح في تسجيل 4 أهداف في مرمى أذربيجان، مما جعله أيضًا يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في تصفيات بطولة أوروبا.

وسجل لاعب تشيلسي السابق 14 هدفًا ليتجاوز الرقم القياسي الذي فعله كل من ديفيد هيلي وروبرت ليفاندوفسكي. وكان الرقم القياسي السابق البالغ 13 هدفًا قد سجله هيلي لاعب أيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2008، وهي البطولة التي لم يشارك فيها فريقه في النهاية.

وحقق البولندي ليفاندوفسكي نفس الرقم في الطريق إلى بطولة أمم أوروبا 2016، حيث ساهم هدفه الثالث عشر بالتصفيات في الفوز 2-1 على جمهورية أيرلندا، مما ضمن لفريقه مكانًا في النهائيات.

عودة منذ نهاية القرن الماضي

نحن نعرف الآن 20 دولة من أصل 24 دولة ستلعب في نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024، وكانت سلوفينيا من بين آخر الدول التي حجزت مكانها في بطولة الصيف المقبل.

فاز المنتخب السلوفيني بنتيجة 2-1 على كازاخستان، بحجز مكانها في بطولة أمم أوروبا 2024، تأهلت دولة البلقان إلى نهائيات بطولة أوروبا للمرة الثانية فقط، وذلك قبل ذلك في عام 2000.

هزيمة ميسي ورفاقه

تعيين مارسيلو بيلسا كان خطوة جريئة من الأوروغواي التي خيبت آمال في كأس العالم بقطر في العام الماضي.

وواجه المدرب موطنه الأرجنتين، بطل العالم، بعد 6 مباريات على رأس الفريق، حقق فيها منتخب لا سيليستي أربعة انتصارات وخسارة واحدة.

لم يتمكن ميسي ورفاقه من تحقيق هدفهم في ملعب لا بومبونيرا، حيث فاز الضيوف بنتيجة 2-0، حيث سجل رونالد أروجو وداروين نونيز هدفي الفوز.

لقد كانت لحظة تاريخية حيث كان هذا أول فوز للأوروغواي على الأرجنتين في ملعبهم منذ عام 1937.

حققوا انتصارات على حساب عملاقي أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين) في نفس العام للمرة الأولى منذ عام 1960، كما أنهت هزيمة الأرجنتين 14 فوز متتالي يعود إلى كأس العالم 2022.

ليلة عاطفية

كانت فترة صعبة وصادمة مؤخرًا لعائلة لويس دياز بعد أن علم مهاجم ليفربول وأحبائه المقربين باختطاف والديه من قبل جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN).

قبل يومين من مواجهة كولومبيا مع البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026، اجتمع دياز مع والده. واحتجزت والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، كرهينة أيضًا، لكن تم إنقاذها بعد ساعات قليلة، وبدأت بعد ذلك عملية بحث واسعة النطاق بحثًا عن زوجها البالغ من العمر 58 عامًا.

وفي ليلة عاطفية على ملعب متروبوليتانو، قاد دياز كولومبيا للفوز على البرازيل بنتيجة 2-1.

وقال دياز بعد ذلك: "الحياة تجعلك قويًا وشجاعًا، وأعتقد أن هذه هي كرة القدم، وليست كرة القدم فحسب، بل الحياة أيضًا". وأضاف: "أنا ممتن لزملائي في الفريق، وللجهاز الفني الذي كان موجودًا بجانبي دائمًا في كل لحظة. وأهدي الفوز للشعب الذي استحقه".

هزيمة تاريخية

قبل مواجهة البرازيل والأرجنتين، اندلع القتال في المدرجات قبل مباراة تصفيات كأس العالم عندما هاجمت الشرطة مشجعي الأرجنتين، وكان ليونيل ميسي وإيميليانو مارتينيز من بين اللاعبين الذين حاولوا التدخل.

وبمجرد أن استقرت الأمور على ملعب ماراكانا، انتصر فريق لا ألبيسيليستي في النهاية، وفاز بنتيجة 1-0، عبر رأسية نيكولا أوتاميندي في الدقيقة 63، إنها خسارة تاريخية حيث تكبدت البرازيل أول خسارة لها على الإطلاق في تصفيات كأس العالم على أرضها، لتخسر البرازيل 3 مواجهات متتالية.

وقال ميسي قائد الأرجنتين للصحفيين: "الحقيقة هي أن هذه المجموعة تواصل تحقيق أشياء تاريخية مرة أخرى، الفوز بهذه المباراة بهذه الطريقة أعتقد أنه أحد أهم الانتصارات التي حققتها هذه المجموعة، إنه لأمر جميل جدًا أن تكون قادرًا على الفوز هنا في البرازيل، بعد مدى قوتهم على أرضهم طوال تاريخهم".

وبمجرد أن استقرت الأمور على ملعب ماراكانا، انتصر فريق لا ألبيسيليستي في النهاية، وفاز بنتيجة 1-0، عبر رأسية نيكولا أوتاميندي المرتفعة في الدقيقة 63. لقد ثبت أنها خسارة تاريخية حيث تكبدت البرازيل أول خسارة لها على الإطلاق في تصفيات كأس العالم على أرضها.

وقال ميسي قائد الأرجنتين للصحفيين: "الحقيقة هي أن هذه المجموعة تواصل تحقيق أشياء تاريخية مرة أخرى". "... الفوز بهذه المباراة بهذه الطريقة أعتقد أنه أحد أهم الانتصارات التي حققتها هذه المجموعة. إنه لأمر جميل جدًا أن تكون قادرًا على الفوز هنا في البرازيل، بعد مدى قوتهم على أرضهم طوال تاريخهم.

المانشفات أم البؤساء

حل جوليان ناجيلسمان محل هانسي فليك المقال في تدريب منتخب ألمانيا، لكن النتائج والعروض لم تتعير، أشرف الآن على أربع مباريات.

الفوز الافتتاحي على الولايات المتحدة أعقبه ثلاث نتائج متتالية مخيبة للآمال، بما في ذلك الهزائم المتتالية أمام تركيا والنمسا والتعادل أمام المكسيك، مما يعني تعرضهم لـ6 هزائم في آخر 10 مباريات دولية.