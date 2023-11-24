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أحمد جودة - القاهرة - كشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عن حقيقة تلقي عروض رسمية لبيع لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مسؤولو المصري: لم نتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع مروان حمدي

وأكد عبد القادر في تصريحات صحفية: إن المصري لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع مروان حمدي خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وأضاف نائب الرئيس أن الوقت لا زال مبكرا للحديث عن هذه الصفقة مؤكدا أن أي قرار رسمي سيتم الإعلان عنه.

وكان النادي المصري قد قرر بيع مروان حمدي مهاجم الفريق الأول بعد حادثة بصق الجماهير أثناء مباراة بيراميدز بالجولة الخامسة بالدوري.