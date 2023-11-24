الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الوداد المغربي في يناير لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فكرة التعاقد مع نجم الوداد المغربي يحيي عطية الله في الانتقالات الشتوية القادمة.

ما سبب رفض الأهلي ضم عطية الله؟

لعامل السن لبلوغه 29 عامًا ومن الصعب التعاقد معه في الانتقالات الشتوية القادمة ليكون بديًلا لعلي معلول.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي بديل لعلي معلول في فترة الانتقالات الشتوية بسبب البطولات التي يشارك فيها النادي الأهلي في الفترة الحالية.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد السلام.