نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أرقام مرعبة".. ماذا يفعل محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية المنتظرة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2023 – 2024.

وستقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، غدًا السبت، على ملعب "الاتحاد" في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الثاني.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد ليفربول

ويمتلك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أرقامًا مميزة في مواجهاته ضد مانشستر سيتي قبل مباراة الفريقين غدًا السبت، في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

شارك نجم منتخب مصر في 19 مباراة ضد مانشستر سيتي، وحقق 7 انتصارات على الفريق السماوي، فيما خسر 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما.

محمد صلاح زار شباك مانشستر سيتي 11 مرة في المواجهات السابقة بينهما، فيما أرسل 5 تمريرات حاسمة بإجمالي 16 مساهمة تهديفية بمختلف البطولات.

وعلى مستوى بطولة الدوري الإنجليزي خاض محمد صلاح 12 مباراة أمام مانشستر سيتي، سجل 7 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة قبل مباراة السبت.

ويعد نادي مانشستر سيتي ثاني أفضل ضحايا محمد صلاح في مشواره بالملاعب وسجل في شباكه 11 هدفًا، ويأتي بعد مانشستر يونايتد والذي سجل فيه 12 هدفًا.