نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. المصري يفوز بخماسية نظيفة في شباك تليفونات بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق تليفونات بني سويف بخمسة أهداف للاشئ في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بفريق انبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر القادم على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري ضد تليفونات بني سويف

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله حسن علي في الدقيقة الحادية عشر، وفي الشوط الثاني ينجح عريس اللقاء فخر الدين بن يوسف في تحقيق لقب الهاتريك بإحرازه لثلاثة أهداف متتالية في الدقائق التاسعة والعشرين والثلاثين والتاسعة والثلاثين، قبل أن يختتم الجزائري غيلاس جناوي أهداف اللقاء بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية والأربعين لتنتهي المباراة بفوز أبناء بورسعيد بخمسة أهداف للاشئ.

مثل المصري في الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، محمد دبش، أحمد أيمن منصور، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي ليستويل أمانكونا، أمادو باه،سمير فكري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

وعلى مدار الشوط الثاني دفع الكابتن علي ماهر بكل من أسامة الجزار وعمرو موسى وعمرو سعداوي وحسام جريشة وفخر الدين بن يوسف والياس الجلاصي وغيلاس جناوي بدلا من أحمد عيد، محمد دبش، أحمد أيمن منصور، حسن علي، أمادو باه، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.