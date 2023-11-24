ريال مدريد يستعد لقهر قادش ويتسلح برودريجو

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وضع المهاجم البرازيلي رودريغو، ضمن حساباته لقيادة الخط الأمامي لريال مدريد، لمواجهة قادش، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد يستعد لقهر قادش

ويواجه مساء يوم الأحد فريق ريال مدريد، نظيره قادش، خلال مواجهات الجولة ال14، من عمر مسابقة الليجا، ويحتضن اللقاء ملعب رامون دي كارنازا.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن رودريغو سيقود خط هجوم النادي الملكي أمام قادش في المباراة المقبلة.



وجاء ذلك القرار لما قدمه اللاعب في المباراة الأخيرة ضد فالنسيا وأحرز هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين، خاصة مع إصابة فينيسيوس جونيور، وتأكيد غيابه عن المواجهة.



وعلى الجانب الأخر لم يشارك رودريغو في المران الجماعي أمس الخميس في معسكر الفالديبيباس مع زملائه بسبب أنه يعاني من إصابة في ركبته، حيث خاض تدريباته في صالة الألعاب الرياضية.



ولكن تم التأكيد من الإصابة الذي يعاني منها، وهي مجرد إصابة طفيفة، ولم تكن عائق أمامه في المشاركة مع فريقه أمام قادش.



ويدخل ريال مدريد المواجهة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما يحتل قادش المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.