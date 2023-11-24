نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري للكرة النسائية يفوز على ضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري للكرة للنسائية بقيادة مديره الفني حسام حمادة، على ضيفه فريق سموحة السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي المصري الاجتماعي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية والتي أدارها طاقم مكون من نورا سمير، مي حسن، مي طعيمة.

المصري للكرة النسائية يفوز على ضيفه سموحة

بتلك النتيجة يواصل المصري منافسته على صدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى النقطة الخامسة عشر من الفوز على دلفي السكندري ومودرن فيوتشر والمقاولون العرب والمجد وسموحة السكندريين، والخسارة من الطيران والبنك الأهلي والمعادي واليخت ، فيما يلاقي الفريق مضيفه فريق زد اف سي في مباراة الجولة التاسعة والمقرر إقامتها في الثامن من ديسمبر المقبل.

جاءت أهداف المباراة جميعا في شوط المباراة الأول والذي جاء حافلًا بالأهداف والإثارة، حيث تقدمت سهام شعبان ( عروس المباراة ) بالهدف الأول للمصري في الدقيقة السابعة، قبل أن ينجح سموحة في إدارك التعادل في الدقيقة السادسة والعشرين، لترد سهام شعبان بالهدف الثاني للمصري في الدقيقة السابعة والعشرين، فيما أعاد سموحة المباراة إلى نقطة الصفر باحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين، قبل أن تنجح أسماء قنديل في إضافة الهدف الثالث للمصري في الدقيقة التاسعة والثلاثين لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني يستمر اللعب سجالا بين الفريقين ونجحت تغييرات الكابتن حسام حمادة في الخروج بالمباراة لبر الأمان بالحصول على النقاط الثلاث لتنتهي المباراة بفوز غال وثمين للمصري يرتفع رصيده معه للنقطة الخامسة عشر.

مثل المصري في المباراة: نورا مندور لحراسة المرمى، شهد يوسف، ماهيتاب حسني ، سارة صبري، حنين احمد لخط الظهر، عزة وحيد، ياسمينا عصام، هالة المحمدي لخط الوسط، أسماء عماد، أسماء قنديل، سهام شعبان لخط الهجوم



فيما شهد الشوط الثاني الدفع بكل من جنى منير وشهد محمد علي بدلًا من عزة وحيد وشهد يوسف.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للمصري من ك/محمد الشناوي، مشرف على الفريق، ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/نورا مندور، مدرب عام، ك/ ماهيتاب حسني، مدرب، ك/محمد رضوان، مدرب لحراس المرمى، د/ رنا الريدي طبيبة الفريق، ك. رحمة حسن أخصائية العلاج الطبيعي.