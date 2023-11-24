معلول يجهز مفاجأة سارة لجماهير الأهلي.. وكولر يحسم الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - يجهز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة تسعد جماهير الأحمر، وشارك في مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات لمواجهة ميدياما الغاني، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

مفاجأة علي معلول قبل مواجهة ميدياما

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره فريق ميدياما الغاني غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ السبت، ويحتضن اللقاء ستاد الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفي ظل انتظار الجماهير لعودة علي معلول للملاعب مرة أخرى.. خاض اللاعب المران عقب تعافيه من إصابة بشد في العضلة الخلفية، وهذا يدل على جاهزيته لمواجهة ميدياما، في افتتاح مشوار المارد الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وأصبح الأن اعلان مشاركة معلول مع ميدياما بشكل رسمي في يد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، خاصة أن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية.