نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يحقق الفوز الأول في دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي بيراميدز، فوزا ثمينا على حساب مازيمبي الكونغولي، وذلك ضمن منافسات الجولة من دور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المواجهة على ستاد الدفاع الجوي، الذي شهد أولى المشاركات التاريخية، بعد تأسيس النادي منذ خمس سنوات.

فخري لاكاي وهدف تاريخي

لاكاي افتتح الأهداف في الدقيقة 54، من عمر الشوط الثاني من المباراة، ليكون صاحب هدف تاريخي في دوري الأبطال.

الشوط الأول، لم يظهر بيراميدز في المباراة، ليكون صاحب أداء باهت أثار تعجب الجميع.

إلا أن الشوط الثاني، ظهر صاحب الأرض بشكل أفضل مكنه من التقدم واقتناص النقاط الثلاث.

ويواجه بيراميدز الإسماعيلي، المباراة القادمة، وذلك في الثامن والعشرون من شهر نوفمبر الحالي.