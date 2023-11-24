نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق بيراميدز مشواره المحلي ليواجه نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري، وذلك عقب فوزه أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

فوز بيراميدز أمام مازيمبي



ونجح فريق بيراميدز في تخطي مازيمبي، والفوز عليه بهدف نظيف في افتتاح مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



ويستضيف ستاد الدفاع الجوي، المواجهة التي تجمع بين فريق بيراميدز ضد نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر البطولة المحلية.



موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري



ويلتقي بيراميدز أمام نظيره الإسماعيلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت السعودية

ويدخل بيراميدز المواجهة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، كما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب بـرصيد4 نقاط.