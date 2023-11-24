نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرياض يفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق الرياض من تحقيق الفوز على حساب التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

نتيجة مباراة التعاون والرياض

افتتح اللاعب البرازيلى جواو بيدرو التسجيل لصالح الاتفاق في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم على حساب الرياض.

أحرز اللاعب السعودي صالح آل عباس هدف التعادل للرياض في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، وخطف بيراما توريه الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 100.

شهدت المباراة حالتي طرد واحدة لكل فريق عبدالفتاح آدم لاعب التعاون في الدقيقة 62، وطرد محمد الشويرخ لاعب الرياض في الدقيقة 102.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد التعاون عند النقطة 25 في المركز الخامس وبينما ارتفع رصيد الرياض للنقطة 15 في المركز الثاني عشر