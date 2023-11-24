نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. تشكيل شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لنادي شباب بلوزداد الجزائري التشكيل الذي سيخوض به مباراة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل شباب بلوزداد ضد يانج أفريكانز

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز.

خط الدفاع: يوسف لعوافي - معاد حداد - شعيب قداد - مختار بلختير.

خط الوسط: مامادو سماك - حسين سالمي - إسحاق بوصوف - عبد الرؤوف بنغيث.

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان - أسامة درفلو.

يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني اليوم ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعب 5 جوليه في التاسعة مساء.