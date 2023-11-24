وكيل أعمال مارتينيز يكشف أسباب رفض إنتقال اللاعب إلى الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف اليخاندرو كامانو وكيل أعمال الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، عن أسباب رفض اللاعب الإنتقال إلى الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية.

سبب رفض مارتينيز الانضمام إلى الدوري السعودي

وقال كامانو في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية،:" نحن نتحدث عن واحد من أفضل ثلاث مهاجمين في العالم، إنه شخص متواضع ومن السهل أن تقيم علاقه معه، لديه كل القيم التي يجب أن يتمتع بها الابن الصالح".

واضاف:" إنه جيد وصادق وليس أنانيا، لهذا السبب منحه إنتر شارة القائد، إنه يجسد قيم النادي ليس فقط على أرض الملعب".

وحول مأسلة تجديد عقده مع النادي:" نجري محادثات للحصول على عرض يمكن أن يُرضي لاوتارو، الأمر ليس سهل لأنه لن يحدث بين يوم وآخر، لكننا نعمل من اجل التوصل لاتفاق إيجابي، ولا أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل".

وواصل:" محمد على علاقة جيدة مع إنتر ميلان والمحادثات الأولية بدأت بالفعل".

وأكد وكيل أعمال اللاعب أن لاوتارو رفض عرضا من السعودية الصيف الماضي حيث قال:" هذا ليس غريبًا على شخص لديه مشروع في حياته ولديه شعور قوي بالانتماء، إنه يشعر بحالة جيدة وبالتقدير من قبل النادي، لاتنسو كل نجاحاته مع الإنتر، نحن نتحدث عن وصيف دوري الأبطال ".

واختتم تصريحاته قائلًا:" الحقيقة أن لاوتارو يجسد قيم الإنتر ونأمل جميعًا للتوصل إلى اتفاق مع النادي".