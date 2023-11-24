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أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الفرحة داخل نادى سموحه خلال الساعات الماضية بعد تأهل الفريق الأول لكرة السلة إلى نهائى دورى المرتبط لأول مرة، وذلك عقب تغلبه سبورتنج 91/86 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس على الصالة المغطاة ببرج العرب.



فرحة فى سموحه بعد التأهل لنهائى السلة

و هنأ المهندس فرج عامر رئيس النادى الجهاز الفنى واللاعبين بالفوز.

وقال رئيس سموحه أن إجمالي قيمة عقود فريق السلة بناديه أقل بكثير من تكلفة ثلاث لاعبين فقط فى عدد من الأندية الأخرى.



وأضاف فرج عامر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن سموحه دائما يقدم وجوه جديدة في شتى المجالات الرياضية، واستدل على كلامه بتجربة تولى تامر مصطفى رئيس جهاز كرة السلة والمدير الفنى للفريق الأول.



وأوضح المهندس فرج عامر أن تامر مصطفى كان يتولى تدريب فريق 20 سنة بالنادى وحقق معه نتائج إيجابية ثم فاجأه بعرض تدريب الفريق الأول وسط مخاوف من المتابعين لكرة السلة وخبراء اللعبه وبمرور الوقت حقق نتائج إيجابية وتأهل لنهائى دورى السلة ليكسب سموحه مدير فنى من أبنائه.

ومن ناحية أعرب تامر مصطفى رئيس جهاز كرة السلة بنادى سموحه عن سعادته بتأهل فريقنا لنهائى دورى السلة.

وقال تامر مصطفى أن المباراة كانت صعبة خاصةو أنها أمام فريق كبير وكنا فى أشد الاحتياج للفوز.

وأضاف رئيس جهاز السلة بنادى سموحه أنه بالرغم من تأخر الفريق فى البداية إلا أن اللاعبون أدوا برجولة وكانوا على قدر المسؤولية واستطاعوا إدراك التعادل ثم الفوز.

والجدير بالذكر أن سموحه سيواجه الأهلى فى نهائى دورى السلة.