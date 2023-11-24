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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة سبورتنج ضمن مباريات الجولة السابعة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.طائرة الزمالك "سيدات" يفوز على سبورتنج بنتيجة 3-1 في الدوري

طائرة الزمالك "سيدات" يفوز على سبورتنج بنتيجة 3-1



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:



20/25

25/21

25/22

26/24



ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من أندية، سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.



ومن المقرر أن يواجه نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، على صالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.



ويقود الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا عامًا، وأشرف عبدالعال مدربًا.