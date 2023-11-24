نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الغد.. فأل خير لفريق ليفربول مع حكم مباراة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي مانشستر سيتي مع نظيره ليفربول، غدا السبت الموافق 25 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فأل خير لفريق ليفربول مع حكم مباراة مانشستر سيتي

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي كريس كافانا حكمًا لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبهذا القرار، يعتبر الحكم الإنجليزي كريس كافانا، بمثابة فأل خير لفريق ليفربول، حكم الدولي15 لقاء مع نادي الريدز، فاز في 13، وهزم في 2، ولم يتعادل خلال المواجهات.

ويحتضن ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي مباراة الغد، بين الفريقين.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يقع فريق ليفربول برصيد 27 نقطة.