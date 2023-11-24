تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود خط الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على تشكيل فريقه الذي سيواجه مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ويلتقي الفريقين عصر غدًا، السبت، الموافق 25 نوفمبر 2023 على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو أندو – كودي جاكوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتي صدارة البريميرليج برصيد 28 نقطة، فيما يأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 27 نقطة