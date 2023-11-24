نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من باتشيكو بعد الفوز على مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن يتوجه بالشكر لجميع لاعبيه وكل مسئولي الإدارة ومن يعملون في بيراميدز، جميعهم يستحقون التهنئة على الفور المستحق واللعب بصورة ممتازة والانتصار على فريق قوي بحجم مازيمبي صاحب التاريخ الكبير في دوري الأبطال، وبيراميدز استحق بالفعل الفوز والثلاث نقاط وأرسل رسالة للجميع بأنه رغم مشاركته بأول مرة في دوري الأبطال إلا أنه موجود وقادر على منافسة الجميع ويسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب.

تصريحات باتشيكو بعد نهاية مباراة بيراميدز

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يعمل على أن يسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها والفريق يلعب بصورة ممتازة واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني، ومن الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك ٥ لقاءات أخرى لا بد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد.

أشار إلى أن بيراميدز فريق كبير وبالانتصار على مازيمبي يأخذ أول خطوة في البطولة القارية، ومن الرائع الانتصار وبأداء قوي على فريق سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرة، وهو ما يدفع بيراميدز لأن يحصل على الثقة المطلوبة ويفوز في المباريات المقبلة ويواصل مشواره بكل قوة.

أكد المدرب أن الفريق منذ الموسم الماضي ويعاني من إصابات وغيابات عديدة وحاليا الفريق يعاني من إصابات قوية وبعناصر مهمة، ولكنه مدرب واقعي ويحترم المجموعة الموجودة التي تبذل قصارى جهدها في كل تدريب لتشارك وتقدم أفضل ما لديها، ويثق في كل اللاعبين وبإمكانهم تعويض الغيابات المؤثرة، وبالفعل وجود الغيابات كان سيمنح الجهاز الفني فرصة لمزيد من الخيارات والبدائل ولكن لا بد من التعامل مع الأمر الواقع واللعب بكل قوة في كل مباراة يخوضها الفريق.

باتشيكو شدد على أن جميع لاعبي الفريق كانت لديهم أدوار هجومية وبالفعل كان بالإمكان تسجيل أكثر من فرصة مؤكدة أمام مازيمبي والجهاز الفني يعمل جيدا على تحسين جودة تسجيل الفرص في المباريات المقبلة لأن اللقاءات المتبقية صعبة ويجب استغلال أنصاف الفرص للتسجيل والفوز، وسعيد بشدة من اللاعبين ويستحقون الشكر على أدائهم الرائع طوال اللقاء وما نزال في البداية ولا بد من نسيان نتيجة مازيمبي والتركيز في باقي المباريات خاصة وأن هناك مباراة مهمة أمام الإسماعيلي في الدوري وكذلك مباريات أخرى بدوري الأبطال.

أشاد باتشيكو بالقائد عبد الله السعيد مؤكدا أنه لاعب جوكر ولا غنى عنه داخل الملعب، ونفس الأمر ينطبق على أحمد فتحي وشريف إكرامي وهم أكبر لاعبي الفريق والقدوة لبقية اللاعبين ووجودهم مهم في الفريق وينفذون التدريبات بمنتهى القوة وهم مثال لباقي لاعبي الفريق وسعيد بوجودهم في صفوف فريقه.