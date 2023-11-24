عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن مباراة الأهلي غدًا أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

تأكد غياب موديست عن مباراة ميدياما لهذا السبب

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن المهاجم الفرنسي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة ولم يشارك في تدريبات الأهلي الأخيرة.

واكتفى موديست بتنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة خلال اليومين الماضيين، بعدما تأكد عدم قدرته على المشاركة غدًا.

ويستضيف الأهلي نظيره ميدياما الغاني غدًا على استاد السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.