نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي.. هالاند يقوم الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، يده على التشكيلة المتوقعة لفريقه التي ستخوض مواجهة ليفربول المرتقبة، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

ويلتقي الريدز مع الفريق السماوي، عصر السبت، الموافق 25 نوفمبر 2023 على ملعب الاتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر – روبن دياس – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري – مانويل أكانجي – فيل فودين – – برناندو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز - جيريمي دوكو

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتي صدارة البريميرليج برصيد 28 نقطة، فيما يأتي الريدز في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.