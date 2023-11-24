مابولولو يشارك فى تدريبات الاتحاد السكندرى غدا

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أحمد جودة - القاهرة - عاد الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى إلى الإسكندرية منذ قليل قادمًا من بلاده بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

مابولولو يستعد للمشاركة مع الاتحاد السكندري

ومن المؤكدأن يشارك مابولولو فى تدريبات الاتحاد السكندرى غدًا المقرر لها فى الخامسة مساء على ملعب زعيم الثغر بفرع سموحه.



وحصل مابولولو على لقب هداف الدورى الموسم الماضي وسجل 6 أهداف هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد 11 نقطة.

