نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة ميدياما الغاني غدًا السبت ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني. الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - كريم فؤاد خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.