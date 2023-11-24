بأقدام رونالدو.. النصر يكتسح الأخدود بثلاثية نظيفة في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الأخدود بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة النصر ضد الأخدود في دوري روشن السعودي

سيطر نادي النصر على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح سامي النجعي لاعب نادي النصر الهدف الأول في شباك الأخدود في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول.

ألغي حكم المباراة الهدف الثاني للنصر والذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، بعد الرجوع لتقنية الفار.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في شباك الأخدود في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة.

وأدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في شباك الأخدود في الدقيقة 80 من زمن الشوط الثاني من عمر وأحداث المباراة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما يأتي االأخدود في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.