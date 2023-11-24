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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادى وادى دجلة ٢٠١٤ انتصاراته فى الجوله الخامسه على التوالى على فريق ديروط بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد

وادي دجلة 2014 يواصل نتائجه الايجابية ويحقق الفوز الخامس تواليًا على ديروط

احرز الاهداف اللاعب اسر جدو بأسيست رائع من اللاعب اياد محمد واللاعب عزوز في الوقت الذي احرز فيه الهدف الثاني اللاعب على حسين بتمريرة حريرية من اللاعب محمد اسلام فيما احرز الهدف الثالث اللاعب محمد اسلام

يقود فريق نادي وادي دجلة مواليد 2014 محمد مصطفى مدير فنى وعصام مدير عام احمد جمال مدير القطاع وايمن مرسى المدير الادارى