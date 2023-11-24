نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انفجر في وجه كاسترو".. نجم النصر السعودي يضع مسمار نعشه الأخير داخل قلعة العالمي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت كتيبة نادي النصر، في تحقيق فوزا هاما أمام منافسه الأخدود، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر، من الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وجاءت أهداف العالمي بأقدام سالم النجعي، وهدفين للداهية البرتغالية كريستيانو رونالدو.

- فوفانا يقترب من الرحيل

وشهدت المباراة لقطة مثيرة في شوط المباراة الثاني، بعد أن قرار لويس كاسترو مدرب النصر، تبديل الايفواري سيكو فوفانا، بزميله بروزوفيتش، في الدقيقة 53.

ورصدت كاميرة المباراة رد فعل اللاعب الذي ظهر غاضبا بشدة في وجه مدربه، خاصة في ظل الأنباء القريبة التي تتردد بقوة في الفترة الأخيرة، عن اقتراب رحيل اللاعب عن الفريق، خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم في شهر يناير المقبل.

وجاء سبب اقتراب الاستغناء عن خدمات فوفانا، هو عدم ظهور اللاعب بالمستوى الفني المطلوب.