نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني.. تعرف على موقف بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيواجه قادش، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش

ويلتقي الفريق الملكي مع قادش، مساء الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام قادش

حراسة المرمي: لونين

خط الدفاع: ميندي، روديجير، ألابا، كارفخال.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسليو – رودريجو "براهيم دياز".

ترتيب ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، فيما قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.