نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا:" كلوب السبب في تطويري وسأبقى هنا لو في الدرجة الثالثة وهذا موقف هالاند من اللعب أمام ليفربول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن المواجهة الصعبة والمرتقبة أمام غريمه ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- جوارديولا يتحدث عن مواجهة ليفربول

وتحدث جواردويلا، في الفترة الأخيرة هم المنافسين الدائمين لنا، والأمر مختلف عن ريال مدريد وبرشلونة، في أخر 20 عاما، مانشستر سيتي لم يكن ضمن المنافسين، لذلك يستحقون الإشادة".

وتابع:" جئت إلى هنا منذ 8 مواسم، ليفربول ليس هو نفس الفريق أبدا، نتشارك في نفس أسلوب اللعب، وأبرز مثال أرنولد ودخوله في العمق كثيرا أثناء المباراة، هالاند تدرب وبالطبع نأمل في وجوده".

وواصل:" كل شئ سيتحدد قبل المباراة، جميع الأندية تعاني من مشاكل طبية لدى اللاعبين وإصابات عضلية، سنحسم الأمر غدا".

وتحدث عن العقوبة المهدد بها السيتي في قضايا اختراق قواعد اللعب النظيف:" سأدرب الفريق حتى لو هبطنا للدرجة الثالثة، ولكن أن أعرف أن الموقف قانوني".

وأختتم عن كلوب:" لديه فضل كبير في تطوير اسلوبي وطريقة اللعب الهجومية، عبر جميع الأندية التي تولاها واستخدام وخلق المساحات داخل الملعب لديهن فريق هائل وفي الهجوم صلاح ونونيز رائعين".