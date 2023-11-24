نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سنفتقد جافي".. تشافي يعلن موقف تيرشتيجن من مواجهة رايو فاليكانو ويكشف سبب إصابة الجوهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة فريقه غدا أمام نظيره رايو فاليكانو، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2023\2024.



- تشافي يعلق عن مواجهة فاليكانو

وأكد تشافي:" تلاحق المباريات وجدول اللقاءات هو سبب إصابة جافي، اللاعب بعد مباريات عديدة في وقت قليل، علينا أن نتحلى كثيرا غدا بروح جافي القتالية، سنفتقده كثيرا داخل الملعب".

وتابع:" ليفاندوفسكي من أهم اللاعبين الأساسيين داخل الفريق ويتدرب دائما ويعمل بكل جهد ويعمل دائما على مساعدة الفريق".

وأوضح موقف تيرشتيجن قائلا:" سيكون اينياكي بينيا، هو حارس البارسا أمام رايو فاليكانو، بعد إصابة تيرشتيجن مع منتخب ألمانيا، الحارس جاهز ولدينا ثقة كبيرة في مستواه".

وأختتم:" المواجهة أمام فاليكانو ستكون صعبة بالنسبة لنا، خاصة وأننا نلعب على ملعبهم، بجانب أن فرانسيسكو المدير الفني لفاليكانو، يقدم مستويات رائعة ولديه سياسة في استغلال الأجنحة بالفريق، كما يستغل الفرص بشكل جيد".