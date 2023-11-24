نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد الجزائري يسحق يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دوري أبطال إفريقيا بفوز شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

نتيجة مباراة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 10 أحرز عبد الرؤوف بن غيث الهدف الأول لنادي شباب بلوزداد الجزائري وفي الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع أحرز عبد الرحمن مزيان الهدف الثاني لنادي شباب بلوزداد الجزائري لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 4 أحرز لامين جالو الهدف الثالث لنادي شباب بلوزداد الجزائري لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز شباب بلوزداد الجزائري بثلاثية دون رد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي شباب بلوزداد الجزائري إلي 3 نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد نادي يانج أفريكانز التنزاني عند صفر من النقاط في المركز الأخير.

موعد مباراه شباب بلوزداد الجزائري القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت بعد القادم في غانا.